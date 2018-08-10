Мариуполь – Бордо: пять аспектов поражения "азовцев"

iSport.ua анализирует поражение Мариуполя в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы от Бордо.

Шансы Мариуполя в двухматчевом противостоянии с французским Бордо многие оценивали с небольшой иронией. Даже комментатор матча заявил, что Мариуполю терять нечего и их за поражение никто критиковать не будет. Что-то похожее было и в Швеции перед игрой с Юргордненом. Тогда у Мариуполя все получилось, как нельзя лучше, почему сейчас не может?

У команды Александра Бабича было одно существенное преимущество перед “Жирондинцами“ – во Франции сезон еще не начался, а команда Густаво Пойета сыграла лишь два матча с латвийским Вентспилсом на предыдущем этапе. Мариуполь, по идее, должен был быть в лучших физических кондициях. Также Бордо нужно наигрывать новые связи в атаке после ухода Малкома в Барселону.

Ударное начало и господство на подборах

Мариуполь отлично включился с первых минут, пока Бордо привыкал к специфическому газону стадиона Черноморец и входил в этот матч.

В дебюте матча Фомин создал сам себе момент, классно развернувшись в штрафной соперника и пробил с острого угла. Мяч улетел на угловой, после подачи которого Мишнев удачно сыграл на подборе у чужой штрафной и вколотил мяч в сетку. Вообще игроки Мариуполя регулярно были первыми на подборах. Наверное, именно после удачных подборов удалось создать как минимум половину моментов в матче. Этого компонента не было в двух играх с Юргорденом. Научился ли Мариуполь так здорово подбирать мячи после отскоков и атаковать вторым темпом? Наверное, вряд ли. Здесь вопрос стиля, который проповедуют соперники.

Если же Юргорден старается играть очень плотно у своей штрафной и считает это главной ценностью, после своих стандартных положений, то вот Бордо другого покроя команда. Французы проповедуют атакующий футбол и при этом дают играть команде соперника. У игроков Мариуполя было намного больше пространства, чем они и с удовольствием пользовались.

“В матче против Бордо мы создали больше моментов, чем за пять предыдущих игр“, – сказал Бабич на послематчевой пресс-конференции.

Новая философия или где длинные забросы?

Александр Бабич в игре с Бордо, похоже, отказался от выхода в атаку за счет длинных передач. Мариуполь пытался комбинировать за счет короткой, средней передачи на газоне не лучшего качества, чем изменил самому себя.

В игре с Юргорденом мы критиковали тренерский штаб “азовцев“, что лонгболлы не эффективны, когда ты играешь против двухметровых защитников, а твой единственный форвард уступает им в росте на несколько сантиметров.

А вот с Бордо эта тактика могла как раз-таки прийтись ко двору. Пару центральных защитников у французской команды нельзя назвать гренадерами и со шведами им по этому показателю тягаться нечего – Жюль Кунде (1,78 м) и Пабло (1,88 м). Здесь то Руслан Фомин и мог противопоставить что-либо вверху.

И вновь центральная зона…

По сравнению с матчами с Юргорденом Александр Бабич из тройки центральных защитников посадил на лавку Максима Белого, а вместо него с первых минут вышел Дава. Камерунец, к слову, смотрелся предпочтительней, нежели его партнеры по обороне. Дава выигрывал “второй этаж“, не уступал внизу один в один и не проваливался в тактических построениях. Защитник причастен был лишь к третьему пропущенному голу, когда после обрезки в центре поля, не успел перестроится и с его зоны был нанесен удар. Однако и здесь нельзя обвинять его. Камерунец бежал на “пожар“ и в подкате таки пытался заблокировать удар, но не успел на какую-то долю секунды.

Впрочем, Дава не решил всех проблем Мариуполя. По-прежнему “азовцы“ не играют плотно со своими визави в штрафной площади. Еще до забитого мяча на 33-й минуте Бордо имел ряд моментов. Вспомните, как после подачи с углового “Жирондинцы“ расстреливали Худжамова с нескольких метров. Повезло. Мяч прилетел прямо в Рустама. В той же атаке Ляборде пробивал с разворота в штрафной площади соперника и должен был попадать, но мимо.

В моменте с первым забитым мячом полузащитники Мариуполя зачем-то вдвоем встречали одного француза. При том обратите внимание, как встречали, с запасом в метр-второй. В то же время за их спиной открылся Камано, который через мгновение еще одним разрезающим пасом выведет Ляборде практически сам на сам.

Третий забитый мяч (второй мы разберем позже) пришел после непонятной обрезки в центре поля от Демири. Французы выскочили три в два и отменно разыграли лишнего. Игроки Мариуполя не успели перестроится и получили. Команды уровня Бордо от подобных подарков никогда не отказываются. Похоже, Мариуполь это хорошо усвоил в теории. А вот как на практике – покажет время.

Ляп Худжамова или привет агрономам Одессы

Ошибка Худжамова скорее всего все же сломала игру “азовцам“. При счете 1:1 подобный ляп голкипера выглядел, словно апперкот от супертяжеловеса. Однако виноват ли в этом только Рустам? Наверное, все же нет.

Вызывает ряд вопросов газон стадиона Черноморец, который то ли красили перед матчем, то ли что…

Когда есть подобная проблема с качеством поля тренеры просят не отдавать пас назад вратарю. Чурко зачем-то сделал не совсем удобный пас назад, после которого мяч поскакал по покрытию. Да, Худжамов замешкался и у него не получилось удачно обработать мяч, но можно было и вовсе обойтись без этого – сыграть вперед.

Приходится лишь констатировать факт, что обидные ляпы вратарей в игре ногами – новый тренд нынешнего сезона в украинском футболе.

Игра ва-банк от Бабича

Еще один респект заслуживают замены Александра Бабича. Многие, здесь без конкретики, при счете 2:1 после первого тайма тянули бы со свеженькими до минуты 75-80. Наставник “азовцев“ на второй тайм моментально бросил в бой Андрея Борячука вместо Вячеслава Чурко. Нападающий тут же освежил игру и мог сокращать отставание в счете, проверив на прочность штангу.

Второй выход из скамьи запасных, который заслуживает внимание – это появление на поле 19-летнего Владислава Вакулы. Атакующий полузащитник также выходил на замену против Юргордена и был очень хорош. Здесь Бабич выпустил своего джокера вместо центрального защитника, перестроившись на четыре оборонца. Такое не часто увидишь в УПЛ.

Вакула великолепно вошел в игру, а его дриблинг ставил в неловкое положение защиту Бордо. Возможно, ему еще не хватает “физики“, чтобы играть со стартовых минут, однако в Мариуполе растет очень интересный футболист, к которому уже присматриваются наши гранды.

А шансы есть?

Маловато будет… Отыграть два гола во Франции звучит сродни фантастики. Это понимает и главный тренер Мариуполя.

“Будем думать, как сыграть следующий матч. Главное, чтобы ребята вышли раскрепощенные, спокойно играли в футбол. Тогда получится показать игру“, – считает Бабич.

Игра во Франции, скорее всего, представляется возможностью предоставить игровую практику все тому же молодому Вакуле и ряду других юных исполнителям. Когда еще они смогут получить подобный опыт?...Надеемся в следующем сезоне.

Алексей Мацкевич, iSport.ua