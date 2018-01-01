Вернидуб: Шансы по-прежнему 50 на 50

Наставник Зари признался, что увидел, что у него есть команда.

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб прокомментировал ничью в поединке против Браги в Лиге Европы.

"Думаю, очень хорошая игра была. Динамичная. Я вчера на пресс-конференции говорил, что Брага достаточно серьезная команда, хороший подбор футболистов. Тем не менее, мы тоже проявили себя. Я благодарен очень всей команде за то отношение, сегодня наконец-то увидел, что действительно есть команда, есть нацеленность, компактность, как в атаке, так и в обороне. Было огромное желание у ребят, единственно плохо, что пропустили гол. Но самое важное, что не опустили голову, а шли вперед – сравняли счет, были еще моменты.

Если разложить по таймам, первый тайм был равным, ничейным. Во втором мы начали чуть больше атаковать, мощнее через фланги. Тем не менее, пропустили этот мяч. После этого, когда пропустили, я думаю, Брага или устала, или еще физические кондиции не те, не в оптимальном состоянии.

Через неделю мы будем играть у них дома. Я думаю, будет очень сложно, но я все равно говорю о том, что шансы у нас, точно так же, как и у Браги, 50 на 50. Надеюсь на своих ребят, что мы и там сможем показать зрелищную, хорошую игру", - отметил Вернидуб на пресс-конференции.

Напомним, Заря не проиграла Браге и оставила шансы на ответную игру в Португалии. Смотрите также на нашем сайте видео голов и обзор матча Заря – Брага.

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