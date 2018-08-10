Наши в еврокубках: Малиновский забил, Азацкий асиситировал

Обзор выступления украинских футболистов в матчах еврокубков на этой неделе.

Еврокубковая неделя получилась насыщенной ля украинского болельщика – три команды сыграли свои матча и добились, откровенно говоря, не лучших результатов: Динамо и Заря сыграли вничью, Мариуполь проиграл.

Кроме того, продолжают борьбу украинцы в составах иностранных команд.

В Лиге чемпионов ПАОК с нашими Евгением Хачериди и Евгением Шаховым сотворил небольшую сенсацию, обыграв дома Спартак. Хачериди сыграл весь матч, получил желтую карточку и привез пенальти, который Промес не реализовал. Шахов вышел на замену на 84-й минуте.

В Лиге Европы Максим Трусевич еще во вторник вместе со своим Пюником выстоял в первом поединке против тель-авивского Маккаби (ничья 0:0).

Полузащитник Генка Руслан Малиновский впервые в сезоне отличился голом не ударом со штрафного – в концовке первого тайма с Лехом Малиновский ворвался в штрафную с левого фланга и мощным ударом вколотил мяч в ближний верхний угол. Генк выиграл матч 2:0

В составе Леха отыграл 90 минут и заработал желтую карточку защитник Владимир Костевич.

Еще один бельгийский клуб Гент с двумя украинцами вырвал победу над Ягеллонией. Защитник Игорь Пластун вышел в стартовом составе и отыграл матч от свистка до свистка, а форвард Роман Яремчук появился на поле во втором тайме.

Защитник Торпедо Кутаиси Александр Азацкий отличился голевой передачей в домашнем матче с Кукеси, который грузины выиграли 5:2.

Форвард Кайрата Адеринсола Эсеола провел на поле 57 минут, но не помешал своей команде избежать поражения в матче с Сигмой 0:2.

Александр Нойок и Алексей Хобленко в составе Динамо-Брест в выездном поединке разгромно проиграли Аполлону 0:4. Нойок провел на поле все 90 минут, Хобленко вышел на замену после перерыва.

Защитник Слована Артем Сухоцкий вошел в заявку на матч с венским Рапидом, но всю игру провел на скамейке запасных.

Все результаты матчей второго квалификационного раунда ЛЕ смотрите тут.

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