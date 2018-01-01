Тренер Браги: Хотели лучше, но теперь нам остается отработать в ответной игре

Абел Феррейра поделился мнением о первом матче его команды против Зари.

Главный тренер Браги Абел Феррейра прокомментировал исход первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против Зари.

"Гол есть гол. Мы, конечно, хотели лучше, но теперь нам остается отработать в ответной игре.

Я сейчас не могу говорить ни об игроках соперника, ни о своих", – приводит слова португальского специалиста официальный сайт луганчан.

Напомним, Заря не проиграла Браге и оставила шансы на ответную игру в Португалии. Смотрите также на нашем сайте видео голов и обзор матча Заря – Брага.

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