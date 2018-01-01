Уверен, Мариуполь забьет Бордо и на выезде – журналист

Мариуполь потерпел поражение от Бордо в первом матче третьего отборочного цикла ЛЕ.

Французский журналист Aquitaine Radio Live Кристоф Монзи прокомментировал победу Бордо над Мариуполем в первом матче 3-го квалификационного рануда Лиги Европы.

"Мариуполь удивил своей игрой в начале матча, а у Бордо практически ничего не получалось в первые 20 минут. Мариуполь этим воспользовался и заслуженно открыл счет, забив красивый гол, и у них была возможность удвоить свое преимущество, но Костиль выручил", – сказал Монзи в комментарии Football.ua

"Забей Мариуполь второй гол, игра была бы совсем другой. Не думаю, что Бордо смог бы отыграться с 0:2. Но, к счастью, после этого забил Гаэтан Лаборде, который в последнее время играл не так часто. Обычно нападающего в Бордо играет Николя де Превиль, а для Лаборде это был практически первый матч. Он забил два гола за пять минут, и уже к перерыву было чувство, что психологически Мариуполь сдал".

"Когда Тчуамени забил третий гол, стало ясно, что Бордо победит. Но Мариуполь не переставал атаковать, они все время играли в футбол, создали много моментов, забили, пробили в штангу. Я уверен, что они забьют в Бордо. Не знаю, пройдут ли они дальше, но я уверен, что они забьют на выезде в следующий четверг".

Напомним, Мариуполь в Одессе открыл счет в поединке против Бордо, но в итоге потерпел поражение. Смотрите также на нашем сайте видео голов и обзор матча Мариуполь – Бордо.

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