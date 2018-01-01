Бабич – о матче с Бордо: Мы создали больше моментов, чем за пять предыдущих игр

Наставник Мариуполя прокомментировал поражение от Бордо.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал поражение в поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы против французского Бордо.

"В сегодняшнем матче против Бордо мы создали больше моментов, чем за пять предыдущих игр. Но, как мы и говорили ребятам перед игрой, сказалось индивидуальное мастерство", – отметил Бабич.

"На установке и перед выходом на поле акцентировали на том, что задача – забить быстрый гол. Акцентировали внимание, что при стандартах у своих ворот соперник не очень хорошо играет. Здорово сработали в подборе, забили".

"Сложно комментировать пропущенные голы. Так в футболе бывает, кто меньше ошибается, тот не проигрывает матчи. Не хотелось, чтобы мы сами себе привозили такие простые мячи, но мы учимся".

"Будем думать, как сыграть следующий матч. Главное, чтобы ребята вышли раскрепощенные, спокойно играли в футбол. Тогда получится показать игру".

Напомним, Мариуполь в Одессе открыл счет в поединке против Бордо, но в итоге потерпел поражение. Смотрите также на нашем сайте видео голов и обзор матча Мариуполь – Бордо.

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