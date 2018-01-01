Лайнсмену разбили голову бутылкой в матче Лиги Европы

Матч был остановлен из-за кровавой травмы бокового арбитра.

В конце второго тайма матча Лиги Европы между австрийским Штурмом и кипрским АЕКом произошел неприятный инцидент. Боковой арбитр рухнул на газон около углового флажка и ему на помощь бросился главный судья.

Оказалось, в голову шведскому арбитру попала бутылка, которую кто-то бросил с трибун.

🔥Sturm Graz - AEK Larnaca maçında yardımcı hakemin kafasına bira şişesi fırlatıldı. Oyun durdu. pic.twitter.com/Igm7FegUtu — SkorAdam (@SkorAdam1) 9 августа 2018 г.

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