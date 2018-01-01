Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лайнсмену разбили голову бутылкой в матче Лиги Европы

Комментариев: 0
Матч был остановлен из-за кровавой травмы бокового арбитра.
Лайнсмену разбили голову бутылкой в матче Лиги Европы

В конце второго тайма матча Лиги Европы между австрийским Штурмом и кипрским АЕКом произошел неприятный инцидент. Боковой арбитр рухнул на газон около углового флажка и ему на помощь бросился главный судья.

Оказалось, в голову шведскому арбитру попала бутылка, которую кто-то бросил с трибун. 

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! 

Поделись:
Теги: Лига Европы, АЕК, Штурм, лайнсмен, судья
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь