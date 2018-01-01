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Мариуполь уступил Бордо после индивидуальных ошибок "азовцев"

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Мариуполь в Одессе без особых шансов проиграл французскому Бордо в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.
Игроки Мариуполя
Игроки Мариуполя
ФК Мариуполь

(подробный отчет о матче появится на нашем сайте немного позже)

Мариуполь – Бордо 1:3

Голы: 1:0 – 7 Мишнев, 1:1 – 33 Лаборд, 1:2 – 37 Лаборд, 1:3 – 49 Тчуамени.

Мариуполь: Худжамов, Дава (Вакула, 66), Яворский, Быков, Тищенко (Горбунов, 82), Чурко (Борячук, 46), Полегенько, Пихаленок, Мишнев, Демири, Фомин.
Бордо: Костиль, Кунде, Пундже, Гайич (Левчук, 78), Пабло, Санкаре (Вада, 87), Плашил, Юссуф (Лерагер, 78), Тчуамени, Камано, Лаборд.
Предупреждения:
Чурко (41), Демири (81)
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Теги: футбол, Лига Европы, Бордо, Мариуполь
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