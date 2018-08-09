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Ужасный ляп Худжамова, после которого Бордо вышел вперед

Комментариев: 1
Мариуполь в Одессе принимает французский Бордо в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Ошибка Худжамова
Ошибка Худжамова
ФК Мариуполь

Мауриуполь открыл счет на 6-й минуте встречи, однако на 33-й французы уже сравняли счет.

А через пять минут вратарь мариупольцев Рустам Худжамов допустил ошибку и привез мяч в свои ворота. Лаборде обокрал украинского голкипера, который замешкался с мячем – 1:2.

На нашем сайте проводится онлайн трансляция матча Мариуполь - Бордо.

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Теги: Мариуполь, Бордо, Рустам Худжамов, Лига Европы
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Комментариев (1)
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Потому_что    09.08.2018, 21:53
Оценка:  +1
Потому_что
Мариуполь показывает уровень дворовой команды, сказывается слабость чемпионата Украины, а не возможности этого клуба.
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