Ужасный ляп Худжамова, после которого Бордо вышел вперед

Мариуполь в Одессе принимает французский Бордо в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Мауриуполь открыл счет на 6-й минуте встречи, однако на 33-й французы уже сравняли счет.

А через пять минут вратарь мариупольцев Рустам Худжамов допустил ошибку и привез мяч в свои ворота. Лаборде обокрал украинского голкипера, который замешкался с мячем – 1:2.

На нашем сайте проводится онлайн трансляция матча Мариуполь - Бордо.

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