Мариуполь – Бордо 1:3 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Мариуполь уступил Бордо в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Смотри видео голов и обзор матча Мариуполь – Бордо.

Видео голов и обзор матча Мариуполь – Бордо ФК Мариуполь

Мариуполь в Одессе без особых шансов проиграл французскому Бордо в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Мариуполь – Бордо:

Мариуполь – Бордо 1:3

Голы: 1:0 – 7 Мишнев, 1:1 – 33 Лаборд, 1:2 – 37 Лаборд, 1:3 – 49 Тчуамени

Мариуполь: Худжамов, Дава (Вакула, 66), Яворский, Быков, Тищенко (Горбунов, 82), Чурко (Борячук, 46), Полегенько, Пихаленок, Мишнев, Демири, Фомин

Бордо: Костиль, Кунде, Пундже, Гайич (Левчук, 78), Пабло, Санкаре (Вада, 87), Плашил, Юссуф (Лерагер, 78), Тчуамени, Камано, Лаборд

Предупреждения: Чурко (41), Демири (81)

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