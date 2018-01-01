Заря – Брага: анонс матча

Еврокубки возвращаются в Запорожье, но, кажется, ненадолго.

Заря - Брага

Лига Европы. Третий квалификационный раунд. Первый матч

09 августа. Запорожье. Славутич Арена

Арбитр - Тобиас Вельц (Германия)

В этом сезоне в Запорожье возвращается большой спорт – местный гандбольный Мотор привезет лучшие команды Европы в Лиге чемпионов, а луганская Заря мечтала сделать то же самое в футболе, выйдя в групповой этап Лиги Европы.

Сильная команда таки приедет в гости к Заре, но как бы этим соперником все не ограничилось. После жеребьевки путь команды Вернидуба в группу выглядит очень непростым – сперва португальская Брага, а потом может быть немецкий Лейпциг.

Заре вообще в еврокубках не везет – то Фейеноорд, то Легия, то на групповом этапе группа смерти с МЮ, Фенербахче и тем же Фейеноордом. Теперь вот старт команды в еврокубках сразу с мощной Браги, которая намерена стать чемпионом Португалии.

И это все на фоне традиционно тяжелого старта сезона для самой Зари – Вернидуб почти после каждого матча критикует игроков, поэтому даже шансы Мариуполя против Бордо выглядят предпочтительнее, чем Зари против Браги.

Брага сейчас – симпатичная команда, состоящая из креативных игроков в разных линиях, забить могут как высокие защитники при стандартах, так и быстрые, техничные игроки группы атаки. Есть как опытные исполнители, так и молодые таланты. А еще команду возглавляют талантливый Абель Феррейра, который является приверженцем высокого прессинга, быстрого перехода в атаку и вообще результативного футбола.

У команды большие цели, нетипично для португальского футбола Брага сохранила костяк за исключением опорника Данилу, да ожидающего свой трансфер еще одного опорника Вукчевича. Было куплено усиление, да и молодые очень талантливые Тринкао и Шадаш стучатся в двери основы. Правда, Тринкао, ставший одним из лучших на юношеском Евро (пять голов, в том числе дубль Украине в полуфинале, не заявлен на матчи в Зарей.

Еще один шанс Зари – отсутствие в заявке лучшего нападающего команды Паулиньо, который единственный из команды претендовал на поездку на ЧМ-2018, но не вошел в окончательный список Португалии. Он травмировался в последнем матче Браги и вылетел на три недели.

Для Браги матч в Мариуполе станет первым в сезоне, а значит, почти наверняка, не удастся избежать волнения и мелких ошибок. К тому же в опорной зоне игроки поменялись и там не хватает сыгранности. Но почти в любой другой линии индивидуально игроки Браги сильнее оппонентов из Зари.

Заре нужно пытаться зацепиться за результат первого матча, пока Брага вкатывается в сезон и из-за отсутствия официальных матчей пребывает не в лучшем тонусе. Через неделю на выезде будет тяжелее. Одолеть такого серьезного соперника команда Вернидуба может только за счет сверхусилий и везения. Вот удачи нашей команде и пожелаем.

Напомним, первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Заря – Брага состоится 9 августа в городе Запорожье на стадионе Славутич-Арена. Стартовый свисток – в 21:30 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Заря – Брага.

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