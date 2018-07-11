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Заря – Брага: онлайн трансляция матча Лиги Европы

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Заря сыграет с Брагой 9 августа в квалификации Лиги Европы. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Заря – Брага.
Онлайн трансляция матча Заря – Брага
Онлайн трансляция матча Заря – Брага
iSport.ua

Заря сыграет дома с Брагой в рамках первого матча третьего отборочного цикла Лиги Европы.

По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии на стороне португальской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу луганчан с коэффициентом 2,25, а на их оппонента – 3,2. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,25.

Последние матчи Зари:

04.08.2018УПЛЗаряЧерноморец1:1
28.07.2018УПЛАлександрияЗаря1:0
22.07.2018УПЛЗаряМариуполь2:1
13.07.2018Товарищеский матчЗаряХайдук1:3
11.07.2018Товарищеский матчЗаряРудеш1:1

Последние матчи Браги:

01.08.2018Товарищеский матчБрагаНьюкасл4:0
27.07.2018Товарищеский матчБрагаСельта0:0
26.07.2018Товарищеский матчШавишБрага0:1
21.07.2018Товарищеский матчАвешБрага1:2
21.07.2018Товарищеский матчСанта КлараБрага1:2

Напомним, первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Заря – Брага состоится в городе Запорожье на стадионе Славутич-Арена.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 9 августа, начиная с 21:20 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Брага, Заря, Лига Европы, онлайн трансляция
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