Заря – Брага 1:1 онлайн трансляция матча Лиги Европы

Заря сыграет с Брагой 9 августа в квалификации Лиги Европы. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Заря – Брага.

Заря сыграет дома с Брагой в рамках первого матча третьего отборочного цикла Лиги Европы.

По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии на стороне португальской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу луганчан с коэффициентом 2,25, а на их оппонента – 3,2. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,25.

Последние матчи Зари:

04.08.2018 УПЛ Заря Черноморец 1:1 28.07.2018 УПЛ Александрия Заря 1:0 22.07.2018 УПЛ Заря Мариуполь 2:1 13.07.2018 Товарищеский матч Заря Хайдук 1:3 11.07.2018 Товарищеский матч Заря Рудеш 1:1

Последние матчи Браги:

01.08.2018 Товарищеский матч Брага Ньюкасл 4:0 27.07.2018 Товарищеский матч Брага Сельта 0:0 26.07.2018 Товарищеский матч Шавиш Брага 0:1 21.07.2018 Товарищеский матч Авеш Брага 1:2 21.07.2018 Товарищеский матч Санта Клара Брага 1:2

Напомним, первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Заря – Брага состоится в городе Запорожье на стадионе Славутич-Арена.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 9 августа, начиная с 21:20 по киевскому времени.

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