Заря – Брага 1:1 онлайн трансляция матча Лиги Европы
Заря сыграет с Брагой 9 августа в квалификации Лиги Европы. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Заря – Брага.
Заря сыграет дома с Брагой в рамках первого матча третьего отборочного цикла Лиги Европы.
По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии на стороне португальской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу луганчан с коэффициентом 2,25, а на их оппонента – 3,2. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,25.
Последние матчи Зари:
|04.08.2018
|УПЛ
|Заря
|Черноморец
|1:1
|28.07.2018
|УПЛ
|Александрия
|Заря
|1:0
|22.07.2018
|УПЛ
|Заря
|Мариуполь
|2:1
|13.07.2018
|Товарищеский матч
|Заря
|Хайдук
|1:3
|11.07.2018
|Товарищеский матч
|Заря
|Рудеш
|1:1
Последние матчи Браги:
|01.08.2018
|Товарищеский матч
|Брага
|Ньюкасл
|4:0
|27.07.2018
|Товарищеский матч
|Брага
|Сельта
|0:0
|26.07.2018
|Товарищеский матч
|Шавиш
|Брага
|0:1
|21.07.2018
|Товарищеский матч
|Авеш
|Брага
|1:2
|21.07.2018
|Товарищеский матч
|Санта Клара
|Брага
|1:2
Напомним, первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Заря – Брага состоится в городе Запорожье на стадионе Славутич-Арена.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 9 августа, начиная с 21:20 по киевскому времени.
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