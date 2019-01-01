Мариуполь – Бордо: анонс матча

Мариуполь попробует сотворить мини-подвиг, обыграв дома Бордо.

Мариуполь - Бордо

Лига Европы. Третий квалификационный раунд. Первый матч

9 августа. Украина. Одесса. Стадион Черноморец

Арбитр: Иван Бебек

Мариуполь продолжает свой еврокубковый путь, хотя команде Бабича предрекали вылет уже от шведского Юргордена.

На деле шведский коллектив оказался не таким уж грозным и Мариуполь пусть и с помощью экстра-таймов, но прошел соперника.

Дальше оппонент еще более серьезный – представитель топ-чемпионата французский Бордо. Но и тут не все так однозначно.

Главное преимущество Мариуполя – то, что их встреча на старте сезона, а не в средине. Бордо только вкатывается в сезон, сыграв два матча квалификации Лиги Европы с латвийским Вентспилсом. Французы выиграли только благодаря быстрым голам в двух матчах – в Латвии гол на 4-й минуте остался единственным, а вол Франции Бордо забил на 9-й минуте и потом на 48-й в дебюте второго тайма. После активного начала каждого из таймов, игроки французского клуба сбавляли темп и ничего серьезного не показывали.

Лишь на этих выходных матчем со Страсбургом для Бордо стартует чемпионат Франции и тут тоже будет небольшое преимущество Мариуполя, который на этих выходных будет отдыхать из-за переноса игры с Динамо.

В Бордо нет звезд – команда Густаво Пойета выделяется в первую очередь коллективными действиями, а лидер команды прошлого сезона – Малком – недавно пополнил состав Барселоны.

Бордо еще ищет свою игру без Малкома, ему на замену за восемь миллионов евро у Гента приобрели Самуэля Калу, но он еще не дебютировал в новой команде.

При этом, все равно индивидуально Бордо все равно сильнее Мариуполя, это нужно признать. Главная угроза идет от опорника 36-летнего Ярослава Плашила, который блестяще читает игру и тонкими передачами создает моменты своей команде.

Можно не сомневаться, что Мариуполь будет играть от обороны и несмотря на домашний статус игры, попытается в первую очередь не пропустить. Если украинские футболисты сыграют дисциплинированно, с самоотдачей и безумным желанием, то шансы закрыть креативных игроков у них есть, а значит и не пропустить. В атаке, учитывая игру в этом сезоне, остается надеяться на удачу, ошибки соперника и реализацию своих единичных моментов. Их будет мало, но они будут.

Не следует ждать яркой игры – будет борьба на всех участках поля, игроки Мариуполя будут ломать сопернику его игру и тут вопрос, будет ли готов к этому Бордо.

В прошлом году Бордо на этой же стадии еврокубков не смог по сумме двух встреч одолеть венгерский Видеотон. Да и вообще французские клубы в этой части сезона выглядят уязвимыми. У Мариуполя есть шансы сотворить мини-подвиг, но нужно постараться.

Напомним, первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь – Бордо состоится 9 августа в городе Одесса на стадионе Черноморец. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча. Стартовый свисток – в 20:00.

Ранее Александр Бабич рассказал, что у Мариуполя будет будет преимущество над Бордо в игровом тонусе.

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