Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против Браги.

Главный тренер луганской Зари Юрий Вернидуб рассказал о сильных футболистах в составе португальской Браги накануне матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

"Готовились к этой встрече и ждали ее. Нам попался очень сильный соперник. Команда, которая практически ежегодно участвует в европейских турнирах. Является одним из лидеров чемпионата Португалии. В том году они заняли четвертое место, отстав на три очка от третьего и на шесть от второго места. Команда достаточно серьезная.

Если говорить в общем, то это немолодая команда, опытная. Если разложить по линиям, то: в воротах голкипер хорошего уровня Матеус. Центральный защитник Рауль Силва – взрослый, опытный футболист, который обладает шикарной передачей. Очень хороший левый защитник, который постоянно подключается и практически всегда играет в атаке. Это Секейру. В средней линии два опытных опорных футболиста – Клаудемир и слева Орта. Достаточно быстрый правый атакующий игрок – это Эшгаю. Есть и молодой ваш воспитанник Шадаш.

Есть потеря в линии атаки, в лице Паулиньо, который получил травму в матче с Ньюкаслом. Не заявлен на игру центральный полузащитник Вукчевич. Но и помимо них есть хорошие ребята – нападающие Вилсон и Диего Соуза.

Достаточно хорошо изучили соперника. Осталось выйти на футбольное поле и показать зрелищную и хорошую игру.

Брага – это та команда, которая смело может составлять конкуренцию, как Порту, так и Спортингу с Бенфикой. Единственная разница может быть в финансовом плане. Возможно, те клубы более богатые. Думаю, если бы Брага выступала в нашем чемпионате, она бы тоже была среди лидеров.

В принципе на процентов 90 я уже определился с составом", – приводит слова Вернидуба пресс-служба Зари.

Напомним, первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Заря – Брага состоится 9 августа в городе Запорожье на стадионе Славутич-Арена. Стартовый свисток – в 21:30 по киевскому времени.

Также нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Заря – Брага.

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