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Соперник Мариуполя по ЛЕ хочет арендовать игрока у Динамо – СМИ

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Аретм Шабанов может продолжить карьеру во Франции.
Артем Шабанов
Артем Шабанов
ФК Динамо Киев

Бордо хочет усилиться центральным защитником киевского Динамо Артемом Шабановым.

По информации Mercato 365, речь идет об аренде до конца нынешнего сезона.

Напомним, Артем Шабанов перешел в Динамо зимой 2018 года, подписав контракт с киевлянами на 4 года.

Отметим, что Бордо сыграет в квалификации Лиги Европы с другим украинским клубом – Мариуполем. Первая игра запланирована на 9 августа в городе Одесса. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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Теги: футбол, Динамо Киев, Бордо, трансфер, Артем Шабанов
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