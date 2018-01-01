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Мариуполь готовится к матчу Лиги Европы с Бордо на пляже Азовского моря

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Мариуполь сыграет с Бордо в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.
Мариуполь готовится к матчу с Бордо
Мариуполь готовится к матчу с Бордо
ФК Мариуполь

Мариуполь сыграет в Одессе с Бордо в рамках первого поединка третьего отборочного цикла Лиги Европы.

За два дня до матча главный тренер приазовцев Александр Бабич отправился со своими подопечными на побережье Азовского моря, где провел восстановительную тренировку.

Напомним, первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь – Бордо состоится 9 августа в городе Одесса на стадионе Черноморец. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча. Стартовый свисток – в 20:00.

Ранее Александр Бабич рассказал, что у Мариуполя будет будет преимущество над Бордо в игровом тонусе.

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Теги: футбол, Лига Европы, Мариуполь, Александр Бабич, Бордо, фото, Азовское море
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