Бабич – о матче с Бордо: У нас будет преимущество в игровом тонусе

Главный тренер Мариуполя поделился мыслями о предстоящем матче Лиги Европы.

Главный тренер Мариуполя поделился своими мыслями перед матчем квалификационного раунда Лиги Европы против Бордо.

“Во Франции чемпионат начнется только в ближайшие выходные. Поэтому, возможно, у нас будет преимущество в игровом тонусе. Соперник отыграл две игры в Лиге Европы с Вентспилсом. Они играют по схеме 4-3-3. Также могу отметить, что наш соперник очень опасен при стандартах. Есть и еще несколько интересных моментов, которые мы будем детально разбирать.

Мы уже посмотрели матчи французов. С завтрашнего дня начнем разбирать игру жирондинцев и акцентировать внимание на сильных и слабых сторонах. Времени мало, но постараемся тактически ребят подготовить и объемно рассказать о Бордо. Соперник интересный. У нас уже есть определенный опыт, так что, думаю, в этот раз будет больше красивого футбола.

Надеюсь, в четверг придет еще больше людей, чем на Юргорден, которые будут болеть за нас. Ну а мы постараемся показать хорошую игру”,- цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

Ранее главный тренер Мариуполя заявил, что нынешний Бордо не сильнее Юргордена, который “азовцы” уже прошли.

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