Мариуполь – Бордо: где смотреть матч Лиги Европы

Мариуполь встретится с Бордо 9 августа в первом поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Узнайте, где смотреть матч Мариуполь – Бордо.

Мариуполь сыграет в Одессе с Бордо в рамках первого поединка третьего отборочного цикла Лиги Европы.

Противостояние Мариуполь – Бордо покажет в прямом эфире телеканал Футбол 1.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Мариуполь – Бордо.

По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии на стороне французской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу приазовцев с коэффициентом 4,75, а на их оппонента – 1,7. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,8.

Напомним, первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь – Бордо состоится 9 августа в городе Одесса на стадионе Черноморец. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени.

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