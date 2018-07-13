Мариуполь – Бордо: онлайн трансляция матча Лиги Европы
Мариуполь сыграет в Одессе с Бордо в рамках первого поединка третьего отборочного цикла Лиги Европы.
По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии на стороне французской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу приазовцев с коэффициентом 4,75, а на их оппонента – 1,7. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,8.
Последние матчи Мариуполя:
|05.08.2018
|УПЛ
|Арсенал-Киев
|Мариуполь
|1:2
|02.08.2018
|Лига Европы
|Мариуполь
|Юргорден
|2:1
|29.07.2018
|УПЛ
|Мариуполь
|Десна
|1:4
|26.07.2018
|Лига Европы
|Юргорден
|Мариуполь
|1:1
|22.07.2018
|УПЛ
|Заря
|Мариуполь
|2:1
Последние матчи Юргордена:
|02.08.2018
|Лига Европы
|Бордо
|Вентспилс
|2:1
|26.07.2018
|Лига Европы
|Вентспилс
|Бордо
|0:1
|21.07.2018
|Товарищеский матч
|Унион Берлин
|Бордо
|1:1
|18.07.2018
|Товарищеский матч
|Сент-Этьен
|Бордо
|1:2
|13.07.2018
|Товарищеский матч
|Бордо
|Газелек Аяччо
|1:0
Напомним, первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь – Бордо состоится в городе Одесса на стадионе Черноморец.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 9 августа, начиная с 20:00 по киевскому времени.
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