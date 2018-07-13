Мариуполь – Бордо 1:3 онлайн трансляция матча Лиги Европы

Мариуполь сыграет с Бордо 9 августа в квалификации Лиги Европы. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Мариуполь – Бордо.

Мариуполь сыграет в Одессе с Бордо в рамках первого поединка третьего отборочного цикла Лиги Европы.

По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии на стороне французской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу приазовцев с коэффициентом 4,75, а на их оппонента – 1,7. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,8.

Последние матчи Мариуполя:

05.08.2018 УПЛ Арсенал-Киев Мариуполь 1:2 02.08.2018 Лига Европы Мариуполь Юргорден 2:1 29.07.2018 УПЛ Мариуполь Десна 1:4 26.07.2018 Лига Европы Юргорден Мариуполь 1:1 22.07.2018 УПЛ Заря Мариуполь 2:1

Последние матчи Юргордена:

02.08.2018 Лига Европы Бордо Вентспилс 2:1 26.07.2018 Лига Европы Вентспилс Бордо 0:1 21.07.2018 Товарищеский матч Унион Берлин Бордо 1:1 18.07.2018 Товарищеский матч Сент-Этьен Бордо 1:2 13.07.2018 Товарищеский матч Бордо Газелек Аяччо 1:0

Напомним, первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь – Бордо состоится в городе Одесса на стадионе Черноморец.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 9 августа, начиная с 20:00 по киевскому времени.

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