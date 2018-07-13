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Мариуполь – Бордо 1:3 онлайн трансляция матча Лиги Европы

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Мариуполь сыграет с Бордо 9 августа в квалификации Лиги Европы. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Мариуполь – Бордо.
Онлайн трансляция матча Мариуполь – Бордо
Онлайн трансляция матча Мариуполь – Бордо
iSport.ua

Мариуполь сыграет в Одессе с Бордо в рамках первого поединка третьего отборочного цикла Лиги Европы.

 

По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии на стороне французской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу приазовцев с коэффициентом 4,75, а на их оппонента – 1,7. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,8.

Последние матчи Мариуполя:

05.08.2018УПЛАрсенал-КиевМариуполь1:2
02.08.2018Лига ЕвропыМариупольЮргорден2:1
29.07.2018УПЛМариупольДесна1:4
26.07.2018Лига ЕвропыЮргорденМариуполь1:1
22.07.2018УПЛЗаряМариуполь2:1

Последние матчи Юргордена:

02.08.2018Лига ЕвропыБордоВентспилс2:1
26.07.2018Лига ЕвропыВентспилсБордо0:1
21.07.2018Товарищеский матчУнион БерлинБордо1:1
18.07.2018Товарищеский матчСент-ЭтьенБордо1:2
13.07.2018Товарищеский матчБордоГазелек Аяччо1:0

Напомним, первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь – Бордо состоится в городе Одесса на стадионе Черноморец.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 9 августа, начиная с 20:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Мариуполь, Бордо, Лига Европы, онлайн трансляция
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