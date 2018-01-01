Мариуполь – Бордо: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Букмекеры определили фаворита матча Мариуполь – Бордо в рамках квалификации Лиги Европы.

Прогноз на матч Мариуполь – Бордо от букмекеров ФК Мариуполь

Мариуполь сыграет в Одессе с Бордо в рамках первого поединка третьего отборочного цикла Лиги Европы.

По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии на стороне французской команды.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу приазовцев с коэффициентом 4,75, а на их оппонента – 1,7. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,8.

Их коллеги из bwin такого же мнения – на триумф Мариуполя можно поставить с коэффициентом 4,5, а на победу Бордо – 1,7.

Напомним, первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь – Бордо состоится 9 августа в городе Одесса на стадионе Черноморец. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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