Мариуполь – Бордо: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы
Мариуполь сыграет в Одессе с Бордо в рамках первого поединка третьего отборочного цикла Лиги Европы.
По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии на стороне французской команды.
Так, компания bet365 принимает ставки на победу приазовцев с коэффициентом 4,75, а на их оппонента – 1,7. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,8.
Их коллеги из bwin такого же мнения – на триумф Мариуполя можно поставить с коэффициентом 4,5, а на победу Бордо – 1,7.
Напомним, первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь – Бордо состоится 9 августа в городе Одесса на стадионе Черноморец. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил