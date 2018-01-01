Заря – Брага: где смотреть матч Лиги Европы

Заря встретится с Брагой 9 августа в первом поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Узнайте, где смотреть матч Заря – Брага.

Заря сыграет дома с Брагой в рамках первого поединка третьего отборочного цикла Лиги Европы.

Противостояние Заря – Брага покажет в прямом эфире телеканал 2+2.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Заря – Брага.

По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии на стороне португальской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу луганчан с коэффициентом 2,25, а на их оппонента – 3,2. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,25.

Напомним, первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Заря – Брага состоится 9 августа в городе Запорожье на стадионе Славутич-Арена. Стартовый свисток – в 21:30 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!