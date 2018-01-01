Заря – Брага: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Букмекеры определили фаворита матча Заря – Брага в рамках квалификации Лиги Европы.

Прогноз на матч Заря – Брага от букмекеров ФК Заря

Заря сыграет дома с Брагой в рамках первого матча третьего отборочного цикла Лиги Европы.

По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии на стороне португальской команды.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу луганчан с коэффициентом 2,25, а на их оппонента – 3,2. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,25.

Их коллеги из bwin такого же мнения – на триумф Зари можно поставить с коэффициентом 3,2, а на победу Браги – 2,2.

Напомним, первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Заря – Брага состоится 9 августа в городе Запорожье на стадионе Славутич-Арена. Стартовый свисток – в 21:30 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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