Украинские клубы получили потенциальных соперников по раунду плей-офф Лиги Европы.

Мариуполь может сыграть с победителем пары Ягеллония – Гент ФК Мариуполь

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф раунда Лиги Евровы, в котором могут принять участие и украинские клубы.

Если Заря пройдет Брагу, а Мариуполь – Бордо, то на следующем этапе нашим командам предстоит встретиться с победителями пар РБ Лейпциг (Германия) – Крайова (Румыния) и Ягеллония (Польша) – Гент (Бельгия) соответственно.

Первые игры пройдут 23 августа, а ответные – 30 августа.

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