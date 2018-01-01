Сегодня жеребьевка еврокубков: формальность для Динамо, неопределенность Зари и Мариуполя

В Ньоне состоится жеребьевка плей-офф квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В понедельник, 6 августа, состоится жеребьевка 4-го заключительного раунда квалификации обоих еврокубков.

Она пройдет до матчей третьего раунда, поэтому жеребьевка решающего раунда квалификации будет непривычной для нас – будут не команды, в пары. При этом статус сеяного определяется по рейтингу сильнейшей команды пары.

Следует уточнить, что УЕФА, когда принимал такое решение, ссылался на то, что во многих еврокубках по другим видам спорта сетка вообще вывешивается на старте и в ней сразу расписывается весь турнир.

Это может сыграть на руку Заре, которая была бы в раунде плей-офф Лиги Европы несеяной, но если пройдет Брагу, то получит более слабого соперника, чем португальцы. Бордо и Мариуполь имеют слабый рейтинг, поэтому их пара будет несеяной.

В Лиге чемпионов все намного проще и там жеребьевка будет чисто формальной для Динамо.

Пара Динамо/Славия, как и Бенфика/Фенербахче будут сеяными, соответственно несеяным будут ПАОК/Спартак и Стандарт/Аякс.

Так как украинские и российские команды УЕФА разводит, то Динамо может выйти лишь на пару Стандард – Аякс, а значит, если киевляне пройдут Славию, то сыграют с победителем пары вице-чемпионов Бельгии и Голландии.

В Лиге Европы посложнее, но тут уже УЕФА разделил пары на корзины. В корзине с Мариуполем – еще семь игровых пар, в корзине с Зарей – еще девять игровых пар.

Потенциальными соперниками Мариуполя (при условии прохода Бордо) станут кто-то из победителей пар:

Пюник / Маккаби Тель-Авив

Бешикташ / ЛАСК

/ ЛАСК Янеллония / Гент

Севилья / Жальгирис

Благодаря высокому рейтингу Браги, у Зари потенциальные соперники вроде попроще, но есть немецкий Лецпциг и английский Бернли.

Л ейпциг / Крайова

/ Крайова Спартак Суботица / Брондбю

Хиберниан / Мольде

Штурм / АЕК Ларнака

/ АЕК Ларнака Башакшехир / Бернли

Жирным выделены команды с более высоким рейтингом в паре.

Жеребьевка Лиги чемпионов пройдет в 13:00 по киевскому времени, жеребьевка Лиги Европы - в 14:30.

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