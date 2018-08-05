Бабич: Бордо сейчас не сильнее Юргордена

Наставник Мариуполя считает, что у его команды и у Бордо равные шансы пройти в плей-офф Лиги Европы.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился ожиданиями от противостояния с Бордо в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

"В Мариуполь особо никто не верил, но команда благодаря своим коллективным действиям доказала, что можно играть против любого соперника.

Были опасения в том плане, что после крупного поражения в чемпионате от Десны ребята не успеют морально восстановиться к матчу с Юргорденом. Если бы с Десной «Мариуполь» сыграл удачно, то в игре со шведами мы применили бы нашу обычную схему игры. Но этот проигрыш дал нам много пищи для размышлений, и лучшее из того, к чему мы пришли в результате анализа, Мариуполю удалось показать в ответной игре с Юргорденом.

Дальше нас ждет Бордо - именитый соперник, но, как мне кажется, по игре он сейчас не сильнее Юргордена. Есть стратегия двухматчевого противостояния, поэтому после встречи с Арсеналом подумаем, как построить свою игру в домашнем поединке. Очень важно раскрепостить ребят, чтобы они сыграли в свою силу. Тогда у нас будут хорошие шансы преодолеть французский барьер.

Шансы, думаю, где-то 50 на 50", – сказал Бабич в интервью zbirna.com.

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Напомним, Мариуполь в дополнительное время прошел Юргорден в Лиге Европы. Смотри также видео голов и обзор матча Мариуполь – Юргорден.

На следующем этапе украинский клуб померится силами с Бордо.

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