После поражения, тренер Осиека показал фанам соперника непристойный жест
Главный тренер хорватского Осиека не смог держать себя в руках после вылета из Лиги Европы, и показал фанатом соперника непристойный жест.
Вчера, 2-го августа, в Глазго состоялась ответная встреча квалификационного раунда Лиги Европы между Рейнджерс и хорватским Осиеком. Поединок закончился в ничью 1:1, и по сумме двух матчей шотландцы прошли в следующий раунд.
Главный тренер вылетевшей команды Зоран Зекич был настолько раздосадован этой неудачей, что не смог контролировать себя, и показал шотландским болельщикам средний палец. Скорее всего, Зекича ждет штраф и дисквалификация, так как этот момент попал в телетрансляцию матча.
Напомним, что вчера также свой ответный поединок в Лиге Европы сыграл представитель Украины - Мариуполь. Благодаря победе над Юргорденом, “азовцы” вышли в следующий раунд, где встретятся с французским Бордо.
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