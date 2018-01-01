Победа над Юргорденом: торжество характера или фортуна в футболке Мариуполя

iSport.ua рассказывает о победе Мариуполя над Юргорденом во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Мариуполь, отказавшись от яркого футбола, все же добился результата в двухматчевом противостоянии со шведским Юргорденом. Несмотря на все прогнозы букмекеров и экспертов, именно украинский клуб прошел в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

Команда Александра Бабича не изменила самой себе, отдав мяч, а вместе с тем и инициативу сопернику. После первого матча в Швеции (1:1) именно Мариуполь диктовал тон ответной игры. Юргорден обязан был атаковать, а вот украинский клуб устраивала и безголевая ничья. К счастью, “азовцы“ не стали сушить матч и целенаправленно играть на 0:0.

“Мы не хотим играть на удержание. Мы понимаем, что соперник силен и, если мы будем играть от обороны – это может не оправдаться“, – сказал Бабич перед матчем и не обманул. Снимаю шляпу.

В отличии от первого матча в центре обороны Юргордена с первых минут появился Юнас Ульссон, а не Маркус Даниэльсон. Это может показаться странным, но именно в такой способ главный тренер шведов пытался воплотить свою задумку в жизнь: “забить один мяч и не пропустить“. Ульссон бесспорно добавил мощи Юргордену при стандартах. Подачи с угловых и штрафных шли в зону, где располагались Ульссон, Йоханссон и Баджи, что несло в себе опасность, учитывая то, как эти ребята играют на “втором этаже“. Однако забить со стандартов Юргордену вновь не удалось, хоть и предпосылки были.

К тому же, Ульссон ослабил центр обороны своей команды. Не зря ведь после его ошибок пришли два забитых мяча “азовцев“. 35-летний защитник регулярно “привозил“ себе и, распорядись игроки Мариуполя мячом лучше в некоторых ситуациях, дело могло бы и не дойти до экстра-таймов.

Александр Бабич построил игру своей команды вторым номером, а его подопечные то и дело выскакивали в контратаки. Да, возможно, не совсем удачными были эти выпады, однако и они несли в себе опасность против не самого сильного Юргордена. “Азовцы“ сократили количество верховых передач на Фомина, хотя и не отказались от них, и где-то пробовали сыграть низом. Пару-тройку прострелов на Руслана заставили уронить такое пресловутое “Нуууу…“, а потом и взяться за голову. Все это были лишь намеки на остроту у ворот Исаксона, однако, в подобных матчах даже такую мелочь хочется выдать за реальный голевой момент.

Наверное, единственным светлым пятном в атаке Мариуполя в первом тайме можно назвать соло Пихаленка. Молодой полузащитник на 34-й минуте сперва накрутил Карлстрома, далее убрал Аугустинссона и пробивал из-под Ульссона в ближний угол – немного неточно.

Гол все того же Пихаленка на 63-й минуте матча – череда ошибок защитников шведов, а особенно Ульссона, умноженная на какой-то немыслимый фарт в виде неудачно поставленного бедра от капитана Юргордена.

Впрочем, гол Юргордена – “те же уши, только в профиль“. Повторит ли в своей жизни Баджи еще разок этот удар скорпиона? Вряд ли. После серии “судорог“ в исполнении атакующих игроков Юргордена и непонятных рикошетов мяч отлетел к сенегальцу, который возможно инстинктивно пробил пяткой и попал в самый угол. Чистый фарт или же все-таки мастерство - решайте сами.

К слову, команда Бабича чуть ли не впервые дала игрокам Юргордена подать/прострелить с фланга и тут же нате вам гол. Шла 77-я минута игры. Мариуполь очень грамотно лишил команду соперника ее главных козырей – стандартов и прострелов с флангов. Украинцы то и дело вдвоем встречали соперника на фланге, как только тот получал мяч, лишая его пространства.

Матч перерастал потихоньку в два тайма по 15 минут, и за Мариуполь становилось тревожно. Команда на старте сезона имеет плотный график, а скамейка запасных клуба уж больно скудная. Как бы смогли отбегать еще пол часа, думалось в тот момент.

Мариуполь не только отбегал, но еще и забил. И вновь помог Ульссон. После неудачной игры Исаксона капитан Юргордена перевел борцовским захватом Быкова в партер, а судья, немного сомневаясь, все же указал на “точку“. Фомин был безукоризнен – 2:1.

Главный тренер шведов тут же поменял тактические построение своей команды, выпустив на поле Даниэльсона. Таким образом, Ульссон пошел играть еще одним нападающим, исполняя роль столба. Вот так ход. Похоже, чего-то этакого не ожидали игроки Мариуполя. И на пару минут Юргорден чуть ли не положил на лопатки нашу команду.

Именно Ульссон и Баджи напомнили “азовцам“ о проблемах в центре обороны, не реализовав наиболее реальный момент за весь матч. Трио центральных защитников Мариуполя вновь не сыграло плотно со своими оппонентами, ошибившись несколько раз в позиционке.

На скрине ниже показано, в чем проблема центрбэков Мауриполя – они теряют своих визави.

И, если на первом стопкадре Белый играет плотно с Ульссоном, то в следующее мгновение капитан Юргордена с трех метров бьет в лежащего Худжамова, прощая украинский клуб, а Максим смотрит футбол с лучшей позиции для зрителя, но не защитника.

Маруполь все же дотерпел и выстоял, при этом заставил умолкнуть многих экспертов, которые заведомо записали команду Бабича в аутсайдеры пары. Возможно, на самом деле шведский Юргорден даже до середняков не дотягивает. Тем не менее, дальше идет Мариуполь, несмотря на содержание игры “азовцев“, которое вызывает уйму вопросов.

Следующим соперником Мариуполя будет французский Бордо. Куда более именитый соперник. По зубам ли Александру Бабичу и компании придется этот фрукт?! Узнаем уже в следующий четверг.

Алексей Мацкевич, iSport.ua

Фото: Фк Мариуполь