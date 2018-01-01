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Защитник Мариуполя: Спасибо Одессе за замечательную поддержку

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Алексей Быков прокомментировал победу над Юргорденом и выход в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы.
Алексей Быков в борьбе за мяч
Алексей Быков в борьбе за мяч
ФК Мариуполь

Команда Александра Бабича в сложнейшем поединке с Юргорденом добыла билет в следующую стадию Лиги Европы.

"Эмоции после матча только положительные, ведь мы прошли дальше. Команда довольна, все рады", – сказал Быков в комментарии Football.ua

"Спасибо Одессе за замечательную поддержку. Спасибо большое болельщикам, которые пришли нас поддержать".

Самому Алексею во втором тайме понадобилась помощь врачей.

"Все хорошо. Я сначала не ощутил, что игрок соперника ударил локтем, но потом почувствовал, что идет кровь, когда упал на землю", – отметил он.

"Мы готовились к Юргордену, а дальше будем изучать следующего соперника. Бордо, не Бордо, какая разница, с кем играть? Будем выходить и играть".

"Определенных целей в Лиге Европы нет, но хочется выйти в групповой этап, проявить себя и посмотреть, чего мы стоим".

Напомним, Мариуполь в дополнительное время прошел Юргорден в Лиге Европы. Смотри также видео голов и обзор матча Мариуполь – Юргорден.

На следующем этапе украинский клуб померится силами с Бордо.

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Теги: футбол, Мариуполь, Лига Европы, Юргорден, Алексей Быков
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