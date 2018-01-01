Худжамов: Хорошо, что после поражения в УПЛ не стали размазывать сопли по морде

Голкипер Мариуполя прокомментировал победу над Юргорденом в квалификации Лиги Европы.

Вратарь Мариуполя Рустам Худжамов поделился впечатлениями после победу его команды над Юргорденом во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

"Гол был забит не совсем обычно, но я был уверен в своих партнерах. Штанга во втором овертайме? Даже не успел испугаться. Все произошло очень быстро", – сказал Худжамов в комментарии Football.ua

"Пенальти? Я был уверен, что Фома забьет. Я его знаю. Поддержка была неплохая, спасибо одесситам, спасибо нашим ультрас".

"Хорошо, что после матча с Десной (1:4, – прим.) не стали размазывать сопли по морде и жалеть себя", – добавил голкипер.

Напомним, Мариуполь в дополнительное время прошел Юргорден в Лиге Европы. Смотри также видео голов и обзор матча Мариуполь – Юргорден.

На следующем этапе украинский клуб померится силами с Бордо.

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