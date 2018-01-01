Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Худжамов: Хорошо, что после поражения в УПЛ не стали размазывать сопли по морде

Комментариев: 0
Голкипер Мариуполя прокомментировал победу над Юргорденом в квалификации Лиги Европы.
Рустам Худжамов
Рустам Худжамов
ФК Мариуполь

Вратарь Мариуполя Рустам Худжамов поделился впечатлениями после победу его команды над Юргорденом во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

"Гол был забит не совсем обычно, но я был уверен в своих партнерах. Штанга во втором овертайме? Даже не успел испугаться. Все произошло очень быстро", – сказал Худжамов в комментарии Football.ua

"Пенальти? Я был уверен, что Фома забьет. Я его знаю. Поддержка была неплохая, спасибо одесситам, спасибо нашим ультрас".

"Хорошо, что после матча с Десной (1:4, – прим.) не стали размазывать сопли по морде и жалеть себя", – добавил голкипер.

Напомним, Мариуполь в дополнительное время прошел Юргорден в Лиге Европы. Смотри также видео голов и обзор матча Мариуполь – Юргорден.

На следующем этапе украинский клуб померится силами с Бордо.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Мариуполь, Лига Европы, Юргорден, Рустам Худжамов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь