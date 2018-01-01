Худжамов: Хорошо, что после поражения в УПЛ не стали размазывать сопли по морде
Вратарь Мариуполя Рустам Худжамов поделился впечатлениями после победу его команды над Юргорденом во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
"Гол был забит не совсем обычно, но я был уверен в своих партнерах. Штанга во втором овертайме? Даже не успел испугаться. Все произошло очень быстро", – сказал Худжамов в комментарии Football.ua
"Пенальти? Я был уверен, что Фома забьет. Я его знаю. Поддержка была неплохая, спасибо одесситам, спасибо нашим ультрас".
"Хорошо, что после матча с Десной (1:4, – прим.) не стали размазывать сопли по морде и жалеть себя", – добавил голкипер.
Напомним, Мариуполь в дополнительное время прошел Юргорден в Лиге Европы. Смотри также видео голов и обзор матча Мариуполь – Юргорден.
На следующем этапе украинский клуб померится силами с Бордо.
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