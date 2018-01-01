Наши в еврокубках: Малиновский отдохнул, Азацкий забил, Хачериди помог Динамо

Украинские футболисты успешно сыграли за свои команды в Лиге Европы.

Украинское представительство в третьем квалификационном раунде еврокубков будет обширное. Во многом благодаря победе Мариуполя над Юргорденом, который теперь присоединится к Заре, но вышли в этот раунд со своими командами и некоторые наши легионеры.

В Лиге чемпионов на этой неделе ПАОК наших Евгения Хачериди и Евгения Шахова сотворил сенсацию, выбив Базель. С первых минут участие в игре принял украинец Евгений Хачериди, который изначально находился в запасе, но на предигровой разминке повреждение получил левый защитник Виеринья и украинец вышел в старте. Для экс-защитника Динамо это был первый матч в составе нового клуба. На 82-й минуте игры на поле появился Евгений Шахов.

К слову, победа ПАОКа над Базелем помогла киевскому Динамо попасть в потенциальное число сеяных клубов при жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов. Но туда киевлянам нужно еще попасть.

Хочет туда попасть и Астана, которую тренирует Роман Григорчук. Казахская команда сыграла вничью 0:0 с датским Мидтьюлланном, в состав которого из-за травмы не попал нападающий Артем Довбык.

В Лиге Европы еще во вторник состоялось украинское дерби – Максим Трусевич (Пюник) и Дмитрий Непогодов (Тобол) сыграли полный матч друг против друга. Минимально выиграл Пюник, который и продолжит борьбу в еврокубках.

В среду Генк нашего Руслана Малиновского без украинца, которому дали отдохнуть, повторно разгромил люксембургскую Фолу и теперь сыграет против польского Леха, которому пройти белорусский Шахтер помог наш Владимир Костевич.

Экс-украинец, принявший польское гражданство, Тарас Романчук сделал дубль за Ягеллонию в матче против португальского Рио Аве. Сам матч завершился со счетом 4:4, что позволило польскому клубу пройти дальше, а там они сыграют против Гента наших Яремчука и Пластуна.

Экс-динамовец Ягодинскис и украинец Манджгаладзе не смогли остановить Бордо, который станет соперником Мариуполя в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

Защитник Александр Азацкий поучаствовал в разгромной победе своего Торпедо Кутаиси над фарерским Викингуром (4:0). Украинец забил третий гол своей команды.

Адеринсола Эсеола в этот раз АЗ не забил, но его Кайрат хоть и уступил 1:2, но благодаря домашней победе прошел дальше.

Александр Нойок и Алексей Хобленко вышли в старте матча с Атромитосом и помогли сыграли вничью 1:1, благодаря чему из Динамо-Брест прошло дальше. Результативными действиями игроки не отметились, а Хобленко получил желтую карточку.

Экс-игрок Зари и Александрии Артем Сухоцкий со скамейки наблюдал, как его Слован взял реванш за выездное поражение у мальтийского Бальцана 3:1 и прошел дальше.

Даже не попал в заявку Осиека Дмитрий Лепа. Его команда хоть и сыграла вничью с Рейнджерсом, но этого оказалось мало, чтобы пройти дальше.

Тимофей Шеремета всю встречу просидел на скамейке запасных Тракая, который сыграл вничью с Партизаном 1:1, которая была "на руку" сербскому клубу.

Все результаты матчей второго квалификационного раунда ЛЕ смотрите тут.

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