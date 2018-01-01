Мариуполь сыграет c Бордо в третьем раунде квалификации Лиги Европы

Украинская команда прошла в следующий этап еврокубка.

В следующем раунде квалификации Лиги Европы украинский Мариуполь сыграет с французским Бордо.

Первый матч пройдет 9 августа, ответный - 16 августа.

Напомним, во втором квалификационном раунде мариупольцы встречались с Юргорденом. Первый матч, проходивший в Швеции, завершился вничью - 1:1. Во второй встрече Мариуполь одержал победу в дополнительное время со счетом 2:1.

Бордо на этом этапе играл с Вентспилсом из Латвии и победил в двух матчах - 0:1, 2:1.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!