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Бабич – о матче с Юргорденом: Отлично, что добавили очков в копилку Украины

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Главный тренер Мариуполя дал первый комментарий после победы его команды над Юргорденом.
Александр Бабич
Александр Бабич
ФК Мариуполь

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал победу своей команды над Юргорденом в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

"Очень много эмоций забрали матчи против Юргордена. Сегодня мы ощущали поддержку Одессы и верили, что сможем поймать соперника. Слава богу, что нам это удалось", – сказал Бабич в интервью телеканалу Футбол 1.

"Ребята сегодня больше импровизировали в атаке, но были и наигранные моменты. Тем не менее, основной акцент делали на вторую зону – там где нужно встречать и начинать атаку".

"Отлично, что добавили очков в копилку Украины. Очень рады. Переживал что не хватит эмоций. Страшно было, что после пропущенного гола прижмемся к воротам и можем пропустить нелепый гол".

"Бордо? Они играют в это время, если я не ошибаюсь. Посмотрим позже".

Напомним, Мариуполь в дополнительное время прошел Юргорден в Лиге Европы. Смотри также видео голов и обзор матча Мариуполь – Юргорден.

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Теги: футбол, Мариуполь, Лига Европы, Юргорден, Александр Бабич
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