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Мариуполь в дополнительное время прошел Юргорден в Лиге Европы

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Украинская команда пробилась в третий квалификационный раунд.
Мариуполь в дополнительное время прошел Юргорден в Лиге Европы

Мариуполь сумел пройти шведский Юргорден по сумме матчей во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

После выездной ничьи 1:1 с таким же счетом команды завершили и основное время ответной игры, а в экстра-тайме Фомин точным ударом с пенальти принес Мариуполю победу.

В следующем раунде Мариуполь сыграет с победителем пары Бордо - Вентспилс.

Мариуполь – Юргорден – 2:1 (д.в.)

Голы: Пихаленок (63), Фомин (97) – Баджи (77)

Мариуполь: Худжамов, Белый (Чоботенко, 107), Яворский, Быков, Полегенько, Мишнев, Пихаленок, Тищенко (Кирюханцев, 111), Демири (Дава, 117), Чурко (Вакула, 73), Фомин.

 

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Теги: Мариуполь, Лига Европы, Юргорден
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