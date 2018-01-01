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Мариуполь – Юргорден 1:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

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Мариуполь прошел Юргорден во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Смотри видео голов и обзор матча Мариуполь – Юргорден.
Мариуполь – Юргорден 1:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
ФК Мариуполь

Мариуполь 2 августа в Одессе принимает Юргорден в ответном поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в дополнительное – украинский клуб оказался сильнее гостей из Швеции.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Мариуполь – Юргорден:

Мариуполь – Юргорден 2:1 (Фомин, 97)

Мариуполь – Юргорден 1:1 (Баджи, 77)

Мариуполь – Юргорден 1:0 (Пихаленок, 63)

2 тайм

1 тайм

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Теги: футбол, Мариуполь, Лига Европы, Юргорден, видео голов, обзор матча
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