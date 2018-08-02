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Главный тренер Юргордена: Мариуполь не вошел бы в топ-4 Швеции

Комментариев: 2
Мелкемичел отметил уровень украинского чемпионата, но выразил некие сомнения о силе соперника.
Эзджан Мелкемичел
Эзджан Мелкемичел
ФК Юргорден

Главный тренер Юргордена Эзджан Мелкемичел поделился своим мнением о чемпионате Украины, а также о сопернике своей команды в Лиге Европы.

“У меня хорошее предчувствие. Думаю, мы достаточно хорошо подготовились к игре. Ожидаем равный матч, в котором победит тот, кто совершит меньше ошибок. Самое главное это спокойно начать, не позволив сопернику создать сумбур в игре.

Качество украинского чемпионата довольно высокое. Во многом, его определяют ваши гранды – Динамо и Шахтер. Что касается Мариуполя, думаю, что в первую четверку чемпионата Швеции они бы не вошли, но с остальными командами боролись бы довольно успешно”,- цитирует Мелкемичела UA-Tribuna.com.

Ранее своим мнением перед ответным поединком поделились голкипер Мариуполя Рустам Худжамов и главный тренер “азовцев” Александр Бабич.

Напомним, что матч Мариуполь – Юргорден состоится сегодня, 2 июля, на стадионе Черноморец. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

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Теги: футбол, Лига Европы, Мариуполь
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Комментариев (2)
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ТУЧКА+    02.08.2018, 16:47
Оценка:  0
ТУЧКА+
Ну вони і в нас лише шосте зайняли.
Сам  (аноним)  02.08.2018, 16:43
Оценка:  0
Сам
Собака лает - караван идёт!
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