Защитник Юргордена Ольссон: Приятно снова побывать в Украине

Лидер шведов поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Мариуполем.

Защитник Юргордена Юнас Ольссон поделился своими мыслями перед ответной игрой квалификационного раунда Лиги Европы против Мариуполя.

“В Одессе очень хорошо, тепло. Приятно вернуться в Украину. Я ведь был здесь уже шесть лет назад на Евро-2012.

Ждем непростой поединок, ведь в Швеции Мариуполь показал очень хороший футбол, прекрасно владел мячом. Мы находимся в отличной форме, так что приехали сюда за позитивным результатом.

Для нас очень важно начать игру спокойно, без лишней суеты. Да, мы отстаем и нам нужно забивать, но для этого есть целых 90 минут, так что вовсе не обязательно сразу же ломиться вперед. Соперник отлично играет на контратаках, следовательно, нам нельзя раскрываться, чтобы не дать им шансов. Даже если нам придется ждать свой момент до самой концовки матча, мы спокойно к этому отнесемся”,- цитирует Ольссона UA-Tribuna.com.

Ранее о предстоящей встрече высказались главный тренер Мариуполя Александр Бабич и голкипер “азовцев” Рустам Худжамов.

Напомним, что матч Мариуполь – Юргорден состоится сегодня, 2 июля, на стадионе Черноморец. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

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