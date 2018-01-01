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Худжамов: Если бы Юргорден играл в УПЛ, то был бы в шестерке

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Голкипер Мариуполя поделился мыслями перед ответным матчем квалификации Лиги Европы.
Рустам Худжамов
Рустам Худжамов
ФК Мариуполь

Голкипер Мариуполя Рустам Худжамов поделился мыслями перед ответным матчем его команды против Юргордена.

“Было очень тяжело после поездки в Швецию. Провели в дороге 15 часов. Во что это вылилось в матче против Десны вы и сами знаете. К ответному матчу подготовились, еще раз пересмотрели матчи Юргордена. Надеюсь, в Одессе будем выглядеть свежее.

У шведов хорошая команда, очень сильная физически и весьма дисциплинированная. Они классно используют фланги. Если бы они играли в УПЛ, то боролись бы за первую шестерку и, скорее всего, были бы в ней. Не могу сказать, что они похожи на кого-то в Украине. Совершенно другой стиль”,- цитирует Худжамова segodnya.ua.

Ранее свой предматчевый комментарий дал главный тренер Мариуполя Александр Бабич.

Напомним, что матч Мариуполь – Юргорден состоится сегодня, 2 июля, на стадионе Черноморец. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

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Теги: футбол, Лига Европы, Мариуполь, Рустам Худжамов
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