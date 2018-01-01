Худжамов: Если бы Юргорден играл в УПЛ, то был бы в шестерке

Голкипер Мариуполя поделился мыслями перед ответным матчем квалификации Лиги Европы.

Голкипер Мариуполя Рустам Худжамов поделился мыслями перед ответным матчем его команды против Юргордена.

“Было очень тяжело после поездки в Швецию. Провели в дороге 15 часов. Во что это вылилось в матче против Десны вы и сами знаете. К ответному матчу подготовились, еще раз пересмотрели матчи Юргордена. Надеюсь, в Одессе будем выглядеть свежее.

У шведов хорошая команда, очень сильная физически и весьма дисциплинированная. Они классно используют фланги. Если бы они играли в УПЛ, то боролись бы за первую шестерку и, скорее всего, были бы в ней. Не могу сказать, что они похожи на кого-то в Украине. Совершенно другой стиль”,- цитирует Худжамова segodnya.ua.

Ранее свой предматчевый комментарий дал главный тренер Мариуполя Александр Бабич.

Напомним, что матч Мариуполь – Юргорден состоится сегодня, 2 июля, на стадионе Черноморец. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

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