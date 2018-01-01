Бабич: В первом матче не Юргорден отыгрался, а болельщики

Главный тренер Мариуполя дал последний комментарий перед ответным поединком в квалификации Лиги Европы.

Главный тренер Мариуполя поделился переживаниями перед ответным матчем Лиги Европы против Юргордена.

“Настроение перед матчем не самое лучшее, но, тем не менее, верим, что способны добиться необходимого результата. Уверен, что ни усталость, ни тяжелый переезд нам не помешают.

Дополнительной опорой для нас станут болельщики. Не сомневаюсь, что одесситы придут поддержать нас. Мы ведь тоже “моряки”. Болельщики играют очень важную роль в таких сложных противостояниях. В первом матче не Юргорден отыгрался, а болельщики. Атмосфера в Стокгольме давила на нас и на арбитров. Хотелось бы, что бы атмосфера в Одессе была не хуже.

Позитива добавляет тот факт, что у нас нет травмированных, и все готовятся к игре. Этот матч покажет, насколько команда готова функционально. График для нас непривычный и весьма изматывающий, но, думаю, мы еще усилимся несколькими футболистами, так что дальше будет легче.

Учитывая результат первого матча, мы не будем играть в открытый футбол, но и удерживать счет не станем. Постараемся улучшить наш выход из обороны в атаку и воспользоваться этим в игре”,- цитирует Бабича пресс-служба Мариуполя.

Напомним, что матч Мариуполь – Юргорден состоится сегодня, 2 июля, на стадионе Черноморец. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

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