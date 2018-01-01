Мариуполь – Юргорден: анонс матча Лиги Европы

Мариуполь сыграет с Юргорденом в ответном поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы.

ФК Мариуполь сыграет с Юргорденом в ответном матче 2-го отборочного цикла Лиги Европы.

Встреча пройдет в городе Одесса на стадионе Черноморец, поскольку в Мариуполе закрыт международный аэропорт из-за близости к линии фронта. Интересно, что оба клуба ожидал долгий путь в Южную Пальмиру – хозяева поля отправились на клубном автобусе, проведя в общей сложности 10 часов в дороге, а Юргорден долетел регулярными рейсами с пересадкой в Стамбуле за 11 часов.

Неделей ранее команды сыграли вничью со счетом 1:1. Приазовцы летели на поединок в Швецию в статусе аутсайдера, однако после финального свистка многие сожалели о потерянной победе на последних минутах.

Несмотря на, по большому счету, удачный выездной результат, содержание игры украинского клуба скорее можно именовать “антифутболом“.

Также на стороне нашего оппонента остались букмекерские котировки. Так, на победу коллектива из Стокгольма можно поставить с коэффициентом 2,16, а на успех подопечных Бабича – 3,64. Ничейный исход матча оценивается в 3,32.

После скандинавского вояжа Мариуполь успел потерпеть разгромное поражение от новичка УПЛ – Десны (1:4). Юргорден, в свою очередь, потерял очки с Сундсваллем (1:1).

“Сейчас нужно собраться, постараться восстановиться после последней игры. Это непросто, но мы постараемся это сделать. Я уверен, что у нас команда с характером.

Проводить поединки со шведами всегда нелегко. Мы не хотим играть на удержание счета. Мы понимаем, что соперник силен и если мы будем играть от обороны – это может не сработать. Есть время подумать. Мы смотрели последнюю игру Юргордена. Тяжелый матч для них получился“, – поделился ожиданиями главный тренер мариупольцев Александр Бабич.

Обслужит поединок Роберт Харви. Ассистентами ирландского рефери будут его соотечественники Вейн Макдонелл и Дермут Брутон. 4-й арбитр – Бернард Конолли.

Ответная встреча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь – Юргорден состоится 2 августа в городе Одесса на стадионе Черноморец. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

Также уже известно, что победитель данного противостояния в следующем раунде встретится с триумфатором пары Вентпис (Латвия) – Бордо (Франция).

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