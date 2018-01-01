Тренер Пюника показал тренеру соперника неприличный жест в матче Лиги Европы

Юрий Нагайцев эмоционально отпраздновал гол своей команды.

Неприятный инцидент произошел во время ответного матча второго отборочного раунда Лиги Европы между армянским Пюником и казахским Тоболом.

На 82-й минуте встречи, проходившей в Ереване, хозяева открыли счет. Один из тренеров Пюника, Юрий Нагайцев, празднуя гол, показал неприличный жест в сторону скамейки Тобола - согнутую в локте руку.

После матча тренер принес извинения за эмоции и объяснил, кому предназначался жест:

"Приношу извинения всем болельщикам за свой жест. Это - эмоции... Но хочу объяснить, что жест был адресован второму тренеру Тобола, который перед этим выбил мяч под трибуну из рук нашего игрока", - написал Нагайцев на своей странице в Facebook.

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