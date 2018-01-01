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Мариуполь добирался в Одессу почти столько же, как и Юргорден из Швеции

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Соперники по Лиге Европы уже прибыли в Одессу.
Мариуполь добирался в Одессу почти столько же, как и Юргорден из Швеции
fcmariupol.com

В четверг Мариуполь в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы сыграет в Одессе со шведским Юргорденом.

Накануне приазовцы, проведя утреннюю тренировку на своей базе, отправились в Одессу на клубном автобусе. В общей сложности мариупольцы в дороге провели 10 часов, сообщает официальный сайт клуба.

Что интересно, Юргорден провел в дороге со Швеции немного дольше времени – команда летела со Стокгольма регулярными рейсами с пересадкой в Стамбуле, поэтому провела в полете 5 часов и еще 6 часов потратила на пересадку в турецкой столице. Итого – 11 часов.

Напомним, ответная встреча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь – Юргорден состоится 2 августа в городе Одесса на стадионе Черноморец. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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Теги: Мариуполь, Юргорден, Лига Европы
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