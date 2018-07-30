Мариуполь – Юргорден: стали известны рефери матча

УЕФА назначил ирландскую бригаду арбитров на ответный матч квалификации Лиги Европы между Мариуполем и Юргорденом.

ФК Мариуполь сыграет дома с Юргорденом в рамках ответного матча второго отборочного цикла Лиги Европы. Первая игра в Швеции завершилась вничью со счетом 1:1.

Этот поединок рассудит Роберт Харви. Помогать ирландскому арбитру будут его соотечественники Вейн Макдонелл и Дермут Брутон. 4-й арбитр – Бернард Конолли.

Напомним, ответная встреча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь – Юргорден состоится 2 августа в городе Одесса на стадионе Черноморец. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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