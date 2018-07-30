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Мариуполь – Юргорден: стали известны рефери матча

Комментариев: 1
УЕФА назначил ирландскую бригаду арбитров на ответный матч квалификации Лиги Европы между Мариуполем и Юргорденом.
Роберт Харви
Роберт Харви
fai.ie

ФК Мариуполь сыграет дома с Юргорденом в рамках ответного матча второго отборочного цикла Лиги Европы. Первая игра в Швеции завершилась вничью со счетом 1:1.

Этот поединок рассудит Роберт Харви. Помогать ирландскому арбитру будут его соотечественники Вейн Макдонелл и Дермут Брутон. 4-й арбитр – Бернард Конолли.

Напомним, ответная встреча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь – Юргорден состоится 2 августа в городе Одесса на стадионе Черноморец. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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Теги: футбол, Мариуполь, Юргорден, Лига Европы, судья, рефери, арбитр
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Комментариев (1)
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apollon    30.07.2018, 14:06
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apollon
Я не понимаю почму павелку ффу и все остальные шетурки ахметовой не едут судиться Лозану что бы матч проходил в Мариуполе?.. в прошлом году все на говно изошли что бы у Динамо три очка сцыкливые лицемеры!!!
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