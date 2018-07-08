Мариуполь – Юргорден 2:1 как это было

Мариуполь сыграет с Юргорденом 2 августа в квалификации Лиги Европы. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Мариуполь – Юргорден.

ФК Мариуполь сыграет дома с Юргорденом в рамках ответного матча второго отборочного цикла Лиги Европы. Первая игра в Швеции завершилась вничью со счетом 1:1.

По мнению букмекеров, несмотря на неплохой результат украинцев на выезде, преимущество в этом поединке по-прежнему на стороне шведской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу приазовцев с коэффициентом 3,4, а на их оппонента – 2,14. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,25.

Последние матчи Мариуполя:

29.07.2018 УПЛ Мариуполь Десна 1:4 26.07.2018 Лига Европы Юргорден Мариуполь 1:1 22.07.2018 УПЛ Заря Мариуполь 2:1 13.07.2018 Товарищеский матч Мариуполь ФЮС Рабат 1:1 09.07.2018 Товарищеский матч Мариуполь Эстегляль 1:0

Последние матчи Юргордена:

29.07.2018 Чемпионат Швеции Юргорден Сундсвалль 1:1 26.07.2018 Лига Европы Юргорден Мариуполь 1:1 22.07.2018 Чемпионат Швеции Юргорден Хеккен 2:1 15.07.2018 Товарищеский матч Кальмар Юргорден 0:1 08.07.2018 Товарищеский матч Юргорден Норрчепинг 1:1

Напомним, ответная встреча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь – Юргорден состоится в городе Одесса на стадионе Черноморец.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 2 августа, начиная с 19:50 по киевскому времени.

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