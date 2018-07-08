Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Мариуполь – Юргорден 2:1 как это было

Комментариев: 0
Мариуполь сыграет с Юргорденом 2 августа в квалификации Лиги Европы. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Мариуполь – Юргорден.
Онлайн трансляция матча Мариуполь – Юргорден
Онлайн трансляция матча Мариуполь – Юргорден
dif.se

ФК Мариуполь сыграет дома с Юргорденом в рамках ответного матча второго отборочного цикла Лиги Европы. Первая игра в Швеции завершилась вничью со счетом 1:1.

По мнению букмекеров, несмотря на неплохой результат украинцев на выезде, преимущество в этом поединке по-прежнему на стороне шведской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу приазовцев с коэффициентом 3,4, а на их оппонента – 2,14. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,25.

Последние матчи Мариуполя:

29.07.2018УПЛМариупольДесна1:4
26.07.2018Лига ЕвропыЮргорденМариуполь1:1
22.07.2018УПЛЗаряМариуполь2:1
13.07.2018Товарищеский матчМариупольФЮС Рабат1:1
09.07.2018Товарищеский матчМариупольЭстегляль1:0

Последние матчи Юргордена:

29.07.2018Чемпионат ШвецииЮргорденСундсвалль1:1
26.07.2018Лига ЕвропыЮргорденМариуполь1:1
22.07.2018Чемпионат ШвецииЮргорденХеккен2:1
15.07.2018Товарищеский матчКальмарЮргорден0:1
08.07.2018Товарищеский матчЮргорденНоррчепинг1:1

Напомним, ответная встреча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь – Юргорден состоится в городе Одесса на стадионе Черноморец.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 2 августа, начиная с 19:50 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Мариуполь, Юргорден, Лига Европы, онлайн трансляция
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь