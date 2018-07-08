Мариуполь – Юргорден 2:1 как это было
ФК Мариуполь сыграет дома с Юргорденом в рамках ответного матча второго отборочного цикла Лиги Европы. Первая игра в Швеции завершилась вничью со счетом 1:1.
По мнению букмекеров, несмотря на неплохой результат украинцев на выезде, преимущество в этом поединке по-прежнему на стороне шведской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу приазовцев с коэффициентом 3,4, а на их оппонента – 2,14. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,25.
Последние матчи Мариуполя:
|29.07.2018
|УПЛ
|Мариуполь
|Десна
|1:4
|26.07.2018
|Лига Европы
|Юргорден
|Мариуполь
|1:1
|22.07.2018
|УПЛ
|Заря
|Мариуполь
|2:1
|13.07.2018
|Товарищеский матч
|Мариуполь
|ФЮС Рабат
|1:1
|09.07.2018
|Товарищеский матч
|Мариуполь
|Эстегляль
|1:0
Последние матчи Юргордена:
|29.07.2018
|Чемпионат Швеции
|Юргорден
|Сундсвалль
|1:1
|26.07.2018
|Лига Европы
|Юргорден
|Мариуполь
|1:1
|22.07.2018
|Чемпионат Швеции
|Юргорден
|Хеккен
|2:1
|15.07.2018
|Товарищеский матч
|Кальмар
|Юргорден
|0:1
|08.07.2018
|Товарищеский матч
|Юргорден
|Норрчепинг
|1:1
Напомним, ответная встреча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь – Юргорден состоится в городе Одесса на стадионе Черноморец.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 2 августа, начиная с 19:50 по киевскому времени.
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