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Мариуполь – Юргорден: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

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Букмекеры определили фаворита матча Мариуполь – Юргорден в рамках квалификации Лиги Европы.
Прогноз на матч Мариуполь – Юргорден от букмекеров
Прогноз на матч Мариуполь – Юргорден от букмекеров
ФК Мариуполь

ФК Мариуполь сыграет дома с Юргорденом в рамках ответного матча второго отборочного цикла Лиги Европы. Первая игра в Швеции завершилась вничью со счетом 1:1.

По мнению букмекеров, несмотря на неплохой результат украинцев на выезде, преимущество в этом поединке по-прежнему на стороне шведской команды.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу приазовцев с коэффициентом 3,4, а на их оппонента – 2,14. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,25.

Их коллеги из bwin такого же мнения – на триумф Мариуполя можно поставить с коэффициентом 3,2, а на победу Юргордена – 2,15.

Напомним, ответная встреча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь – Юргорден состоится 2 августа в городе Одесса на стадионе Черноморец. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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Теги: футбол, Мариуполь, Юргорден, Лига Европы, прогноз, ставки букмекеров
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