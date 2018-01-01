Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Юргорден выпустил футболки с Европой без России и Украиной с Крымом

Комментариев: 0
Шведский клуб выпустил специальные футболки перед матчем в Одессе.
Юргорден выпустил футболки с Европой без России и Украиной с Крымом

Шведский Юргорден перед выездным матчем с Мариуполем в Лиге Европы выпустил специальные футболки, посвященные возвращению команды в еврокубки.

На футболках в клубных сине-голубых цветах изображена карта Европы. При этом на карте отсутствует Россия, в то же время силуэты Украины нарисованы с Крымом.

Такую футболку шведские болельщики могут купить за 249 крон (около 300 гривен).

Напомним, Мариуполь сыграл вничью с Юргорденом в первом поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 2 августа в городе Одесса.

Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Юргорден – Мариуполь.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Мариуполь, Юргорден, Лига Европы
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь