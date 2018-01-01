Юргорден выпустил футболки с Европой без России и Украиной с Крымом

Шведский клуб выпустил специальные футболки перед матчем в Одессе.

Шведский Юргорден перед выездным матчем с Мариуполем в Лиге Европы выпустил специальные футболки, посвященные возвращению команды в еврокубки.

На футболках в клубных сине-голубых цветах изображена карта Европы. При этом на карте отсутствует Россия, в то же время силуэты Украины нарисованы с Крымом.

Такую футболку шведские болельщики могут купить за 249 крон (около 300 гривен).

Напомним, Мариуполь сыграл вничью с Юргорденом в первом поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 2 августа в городе Одесса.

Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Юргорден – Мариуполь.

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