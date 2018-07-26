В домик: видео гола украинца в Лиге Европы между ног вратарю АЗ
Казахстанский Кайрат обыграл голландский АЗ Алкмар в домашнем матче второго отборочного раунда Лиги Европы.
Победу Кайрату принес дубль украинца Адеринсолы Эсеолы, который пополнил команду в летнее окно. Особенно стоит отметить гол на 12-й минуте, когда украинский форвард красиво обыграл двух защитников и отправил мяч в "домик" вратарю гостей Марко Бизоту.
Гол форварда "Кайрата" Адеринсолы Эсеолы в матче второго отборочного раунда Лиги Европы с голландским "АЗ Алкмаром". . Украинец оформил дубль, а алматинский клуб победил со счетом 2:0 в домашней игре. . Ответный матч - через неделю в Голландии. . #UEL #europaleague #fckairat #kairat #football #ЛигаЕвропы #ЛЕ #футбол #Кайрат #ФККайрат
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