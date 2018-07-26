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В домик: видео гола украинца в Лиге Европы между ног вратарю АЗ

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Дубль Адеринсолы Эсеолы принес его Кайрату неожиданную победу над голландским АЗ.
Адеринсола Эсеола
Адеринсола Эсеола

Казахстанский Кайрат обыграл голландский АЗ Алкмар в домашнем матче второго отборочного раунда Лиги Европы.

Победу Кайрату принес дубль украинца Адеринсолы Эсеолы, который пополнил команду в летнее окно. Особенно стоит отметить гол на 12-й минуте, когда украинский форвард красиво обыграл двух защитников и отправил мяч в "домик" вратарю гостей Марко Бизоту.

Читайте как сыграли другие украинцы в еврокубках на этой неделе.

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Теги: Лига Европы
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